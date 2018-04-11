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12:22 11.04.2018

В Украине ГСЧС уже подала в суд иски на закрытие 16 ТРЦ после проведенных проверок

В Украине ГСЧС уже подала в суд иски на закрытие 16 ТРЦ после проведенных проверок

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по результатам проведенных проверок части объектов по всей Украине на предмет соблюдения требований пожарной безопасности уже подала в суд иски на закрытие 37 объектов, из которых 16 торгово-развлекательных центров.

На заседании Кабинета министров Украины во вторник глава службы Николай Чечеткин сообщил, что проверки были начаты с 30 марта по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Всего подлежат проверке более 30 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, из которых больше 4 тыс. – это ТРЦ, почти 2 тыс. больниц и более 25 тыс. школ и детских садов.

Уже проверено 1319 объектов, из которых 937 дошкольных и школьных учебных заведений, 56 больниц, 326 ТРЦ и объектов досуга. Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. не устранялись в течение длительного времени.

Наихудшая ситуация с выполнением предписаний сложилась в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняется более 60% ранее предложенных мер.

"Всего к руководителям объектов применено 1200 административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них – 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учебных заведений, 3 больниц", - сообщил Н.Чечеткин.

Так, по его словам, практически не уделяется внимание вопросам пожарной безопасности в торговом центре "Альтаировский" в Одессе, в торговом центре "Рикос" и супермаркете "Колибрис" в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарного оповещения и защиты годами остаются в нерабочем состоянии.

В Киеве из 357 торгово-развлекательных центров сейчас проверяется 9. "Из них сегодня можно говорить, что в "Магеллане" и "Дрим Тауне" уже выявлены нарушения, которые создают опасность для людей", - отметил глава ГСЧС.

Он указал, что владельцы не создают препятствий проверяющим и грубых фактов недопущения сотрудников ГСЧС на объекты не зафиксировано.

При этом Н.Чечеткин сообщил, что доходит информация о поступлении телефонных звонков с предложениями за определенную награду "порешать" вопрос о лояльном отношении во время проведения проверок. "Я хочу заверить, что это или действуют группы мошенников, или люди, которые хотят скомпрометировать службу. Поэтому я прошу обращаться либо по телефону доверия, либо напрямую в правоохранительные органы", - подчеркнул он.

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