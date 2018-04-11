События

12:13 11.04.2018

Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение

Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение

 Капитану задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимиру Горбенко предъявлено еще одно подозрение, мера пресечения по которому будет избираться в среду, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Капитан вчера (во вторник, 10 апреля - ИФ) уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом - ИФ)", - сообщила она агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Мера пресечения будет избираться судом в среду

Как сообщалось, во вторник, 10 апреля капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко, который ранее во вторник был отпущен под залог, прибыл в Главное управления СБУ в Крыму (находится в Херсон) н адопрос.

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