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12:12 11.04.2018

Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Майко

Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Майко

 Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, по делу о хищении 149 млн грн при поставках топлива для нужд Министерства обороны Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По информации источника, помимо В.Майко объявлен в розыск и Владимир Гарькавый, который представлял "Трейд Коммодити" на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен и вел переговоры с чиновниками от лица компании, хотя по состоянию на октябрь 2017 года он не числился в штате сотрудников "Трейд Коммодити".

Как сообщалось, 11 декабря 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

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