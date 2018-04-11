События

11:21 11.04.2018

Состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения – СБУ

Состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения – СБУ

Состояние здоровья народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе, не требует стационарного лечения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины.

"Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в среду.

Утром в этот день сестра и мать нардепа пришли к зданию следственного изолятора СБУ в надежде увидеть свою родственницу. Вера Савченко сообщила журналистам, что они ожидают начала рабочего дня учреждения, в котором находится арестованная Н.Савченко. Сестра отметила, что нардепа в среду могут направят в больницу.

"Я хочу увидеть ее (сестру – ИФ) и поговорить с ней: что, куда в какую больницу", - сказала В.Савченко.

Она также сообщила, что на прошлой неделе у Н.Савченко врачи брали анализы, но их результаты неизвестны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сестра и мать Н.Савченко прибыли к СИЗО СБУ в надежде встретиться с родственницей

Капитан судна "Норд" прибыл на допрос в ГУ СБУ

Капитан судна "Норд" прибыл на допрос в ГУ СБУ

Савченко не пустили на свидание с сестрой

СБУ провела следственные действия в квартире Савченко

Оштрафованные члены экипажа сейнера "Норд" получили повестки в СБУ, им не отдали российские паспорта

Полиция и СБУ в Одессе изъяли партию оружия, которое могли использовать для провокаций во время массовых мероприятий

У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы

Проверка Савченко на полиграфе не имеет нормативного обоснования

В Херсоне у сотрудников СБУ пытались отбить депутата "Евпаторийского горсовета"

ПОСЛЕДНЕЕ

Во вторник стартовала спецоперация "Граница-2018"

Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля

Обстрел Авдеевки квалифицирован по статье "теракт" – полиция

При попытке побега из тюрьмы на севере Бразилии погибли 20 человек

Авиакомпании получили предупреждения о новых правилах полетов в Средиземноморье из-за ситуации в Сирии

Дочь Сергея Скрипаля после выписки из больницы отправили в госпиталь на военную базу

В ночь на среду боевики обстреляли частный сектор Авдеевки

Мэй заявила Трампу, что для удара по Сирии нужно больше доказательств применения химоружия Дамаском

На Луганщине ожидается высокая пожарная опасность

Трамп и его советники обсуждают, какой силы удар следует нанести по Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА