Состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения – СБУ

Состояние здоровья народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе, не требует стационарного лечения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины.

"Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в среду.

Утром в этот день сестра и мать нардепа пришли к зданию следственного изолятора СБУ в надежде увидеть свою родственницу. Вера Савченко сообщила журналистам, что они ожидают начала рабочего дня учреждения, в котором находится арестованная Н.Савченко. Сестра отметила, что нардепа в среду могут направят в больницу.

"Я хочу увидеть ее (сестру – ИФ) и поговорить с ней: что, куда в какую больницу", - сказала В.Савченко.

Она также сообщила, что на прошлой неделе у Н.Савченко врачи брали анализы, но их результаты неизвестны.