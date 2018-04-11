Сестра и мать Н.Савченко прибыли к СИЗО СБУ в надежде встретиться с родственницей

Семья внефракционного народного депутата Надежды Савченко – сестра и мать - с утра среды пришли к зданию следственного изолятора Службы безопасности Украины в надежде увидеть свою родственницу.

Как сообщила журналистам сестра нардепа Вера Савченко, они ожидают начала рабочего дня учреждения, в котором находится арестованная Н.Савченко и которую, возможно, сегодня направят в больницу.

"Я хочу увидеть ее (сестру – ИФ) и поговорить с ней: что, куда в какую больницу", - сказала В.Савченко.

Она также сообщила, что на прошлой неделе у Н.Савченко врачи брали анализы, но их результаты неизвестны.

В.Савченко предположила, что ее сестру могут перевезти в больницу "на Петра Запорожца (Киевская городская клиническая больница №3 – ИФ), туда принимают всех арестантов".

Как сообщалось, 10 апреля В.Савченко не смогла попасть на свидание с Н.Савченко, находящейся под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Киеве. "Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила В.Савченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Н.Савченко может быть госпитализирована. "А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала В.Савченко.

Она отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры. "Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, возможно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но возможно они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила В.Савченко.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не знает, как себя чувствует ее сестра.

В свою очередь в Службе безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что Н.Савченко находится под постоянным медицинским наблюдением. "В случае необходимости ей будет оказан весь спектр медицинской помощи, в которой она нуждается", - добавили в спецслужбе.

Ранее в этот день СБУ провела следственные действия по месту проживания внефракционного народного депутата Н.Савченко в рамках расследуемого уголовного производства.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

6 апреля В.Савченко сообщила, что у Н.Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы. "У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь в СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что Н.Савченко находится под постоянным медицинским наблюдением. "В случае необходимости ей будет оказан весь спектр медицинской помощи, в которой она нуждается", - добавили в спецслужбе.

Н.Савченко объявила голодовку еще 23 марта в суде по избранию ей меры пресечения.