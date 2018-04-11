Мэй заявила Трампу, что для удара по Сирии нужно больше доказательств применения химоружия Дамаском

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонной беседе заявила президенту США Дональду Трампу, что не следует спешить с нанесением удара по Сирии до получения весомых доказательств применения химоружия в сирийском городе Думе, сообщила газета Times.

"Тереза Мэй вчера (во вторник - ИФ) заявила президенту Трампу, что Великобритании необходимо получить больше доказательств, касающихся химической атаки режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) для того, чтобы присоединиться к нанесению удара по Сирии", - пишет издание.

По его данным, "премьер-министр отказалась от быстрого возмездия в условиях, когда инспекторы ОЗХО готовятся посетить пригород Дамаска".

Как сообщила во вторник пресс-служба британского премьера, Т.Мэй провела телефонные переговоры по отдельности с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Они осудили сообщения о химической атаке в Сирии и согласились, что в случае подтверждения (факта атаки - ИФ), это будет очередным доказательством ужасающей жестокости режима Асада в отношении его собственного народа", - говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, США приступили к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о "подозрениях", что в сирийском городе Дума было применено химическое оружие, обвинив в этом официальный Дамаск и Россию.

Газета отметила, что перед встречей с военным руководством Д.Трамп заявил журналистам, что после просмотра видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию "быстрого решения". "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда - не скажу", - заявил президент.

В то же время эсминец ВМС США "Дональд Кук", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", а также системой противоракетной обороны "Иджис", подошел к сирийскому городу Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в примерно 100 км, сообщил телеканал CNN Turk.

По данным Wall Street Journal, в ближайшее время к "Дональду Куку" присоединится также ракетный эсминец ВМС США "Портер".

Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока, сообщило американское издание "Старз энд страйпс".

В боевую группу, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы - "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".