За минувшие сутки боевики 64 раза открывали огонь по позициям ВСУ, 4 военнослужащих ранены, один травмирован

За минувшие сутки боевики осуществили 64 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, вследствие чего четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня. Агрессор совершил 64 обстрела позиций украинских защитников применяя при этом вооружение запрещено минского соглашениями (…) В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование. Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120-мм минометов попали укрепления ВСУ вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты "Бутовка". Также поблизости Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песков, Талаковки, Лебединского и Шахты "Бутовка" - из минометов калибра 82-мм. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие НВФ применили по защитникам Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровки, Водяного, Шахты "Бутовка", Опытного, Новотроицкого и Павлополя, вооружения БМП - по защитникам Песков, Гнутово и Красногоровки, а вблизи Широкино - противотанковый ракетный комплекс.

На Луганском направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления ВСУ вблизи Новоалександровки, а вооружение БМП - применили в районе Луганского.