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05:36 11.04.2018

Прокуратура требует вернуть государству земли у Печенежского водохранилища, незаконно приватизированные под строительство коттеджей

Прокуратура Харьковской области через суд добивается возврата государству трех участков земли (общей площадью 0,71 га и стоимостью 1,4 млн грн) вблизи Печенежского водохранилища, которые вопреки законодательству были переданы в частную собственность для строительства коттеджей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в 2016 году Старосалтовский поселковый совет утвердил решения о передаче земель, расположенных на территории ГП "Волчанское лесное хозяйство", в частную собственность под строительство и обслуживание жилых домов и хозяйственных построек.

"Поскольку эти участки находятся в пределах лесного фонда госпредприятия, то разрешение на их изъятие должно предоставлять ГП "Волчанское лесное хозяйство". Более того, принимать решение об их изъятии является исключительно компетенцией Кабинета министров Украины, а не местного совета", - цитирует пресс-служба начальника управления прокуратуры Харьковской области Александра Бондаренко.

Кроме того, по мнению прокуратуры, поссовет нарушил водное законодательство, которое запрещает передавать землю в прибрежной зоне в частные руки, в том числе под строительство жилья.

В связи с этим прокуратура направила в суд три иска с требованием признать решения поселкового совета незаконными, отменить государственную регистрацию права собственности на земельные участки и вернуть их государству.

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