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22:00 10.04.2018

Второй за день американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

Еще один американский самолет - радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II во вторник осуществил многочасовой полет у побережья Сирии, где расположены авиабаза ВКС России Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов осуществлял полет к западу от побережья Сирии.

Как сообщалось, там же во вторник патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, способный вести разведку на большую глубину территории противника, в 13:26 совершил подлет к побережью Сирии и в течение не менее трех часов курсировал на расстоянии около 40 км от авиабазы Хмеймим и от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, находясь над международными водами Средиземноморья.

Этот американский морской разведчик с бортовым номером 168439, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, осуществлял полет на высоте 8 тыс. метров над международными водами Средиземноморья.

По данным турецких СМИ, в настоящее время в 100 км от российской военно-морской базы в Тартусе находится эсминец ВМС США, оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк". По сообщению французских СМИ, его сопровождает многоцелевой ракетный фрегат ВМС Франции "Акитен". Кроме того, у берегов Сирии также находится немецкий фрегат.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, США приступили к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о "подозрениях", что в сирийском городе Дума было применено химическое оружие, обвинив в этом официальный Дамаск и Россию.

Газета отметила, что перед встречей с военным руководством президент Дональд Трамп заявил журналистам, что после просмотра видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию "быстрого решения". "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда - не скажу", - заявил президент.

Перед совещанием с членами своего кабинета, на котором обсуждался ответ Вашингтона на сообщения о применении химоружия, Трамп подчеркнул: "Мы не можем допускать такие зверства, как эти. Мы примем важное решение в течение ближайших 24 или 48 часов".

В то же время, Трамп отметил, отвечая на вопрос о том, кто должен отвечать за химическую атаку, что "это выясняется", однако добавил, что на этот вопрос "уже есть хорошие ответы". Он заявил, что у США "много вариантов ответа, военных". Газета пишет, что Пентагон уже подготовил для Трампа серию военных мер, поскольку президент ранее сказал, что "все заплатят" за химическую атаку, включая Россию и Иран, "если они помогали Дамаску в применении химоружия".

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