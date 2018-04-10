События

20:16 10.04.2018

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" во главе ударной группы в среду отправится в направлении Ближнего Востока

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" во главе ударной группы в среду отправится в направлении Ближнего Востока

Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока, сообщило американское издание "Старз энд страйпс".

В боевую группу, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы - "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Также позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".

Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп отменил назначенную на 13-14 апреля поездку в Латинскую Америку в связи с обострением ситуации вокруг Сирии после возможного применения химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

"По его просьбе, вместо него туда отправится вице-президент (Майк Пенс, - "ИФ"). Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире", - говорилось в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США планируют разместить истребители F-35A на Ближнем Востоке - газета

Греция усиливает безопасность на внешних границах ЕС из-за событий в арабском мире

Украина рассматривает Ближний Восток как важный источник инвестиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Жители Мариуполя сообщают о канонаде и сильных взрывах

В Донецкой области без воды осталось 60 тыс. человек из-за прорыва водовода

После завершения испытаний Украина начнет серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

Суд арестовал судно российской компании, незаконно добывающей песок в черноморском заповеднике "Лебяжьи острова"

Суд разрешил арестовать судно российской кампании, незаконно добывающей песок в черноморском заповеднике "Лебедине острова"

Капитан судна "Норд" прибыл на допрос в ГУ СБУ

Капитан судна "Норд" прибыл на допрос в ГУ СБУ

На Полтавщине упал вертолет

Боец ВСУ ранен в результате 22 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

В Виннице на стройке произошел обвал: два человека госпитализированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА