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19:49 10.04.2018

После завершения испытаний Украина начнет серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

После завершения испытаний Украина начнет серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

После завершения стартовавших во вторник в Одесской области государственных испытаний ракетного комплекса "Ольха" в Украине начнется серийное производство этого комплекса, сообщает президент Украины Петр Порошенко.

"Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", - написал П. Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что государственные испытания ракетного комплекса "Ольха" начались на юге Одесской области.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в пресс-службе СНБО, государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

А.Турчинов пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. "Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности", - подчеркнул он.

По словам секретаря СНБО, эти испытания стали "финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников". "Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - подчеркнул А.Турчинов.

Он также сообщил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

Как сообщалось, в декабре 2017 года ракетный комплекс "Ольха" прошел успешные испытания. Тогда президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн, за которые, в частности, должно быть налажено производство новейших ракет комплекса "Ольха".

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