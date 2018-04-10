Onur победил в ряде тендеров на реконструкцию участков дороги Днепр-Решетиловка

Турецкая компания Onur стала победителем в ряде тендеров на реконструкцию участков автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка в Полтавской области на общую сумму 2,2 млрд грн.

Согласно данным системы ProZorro, компания выиграла тендеры на реконструкцию участков указанной дороги и строительство обхода города Красное на суммы: 380 млн грн, 321 млн грн, 299 млн грн, 280 млн грн, 385 млн грн, 350 млн грн, 290 млн грн.

Кроме того, компания выиграла тендер на текущий средний ремонт участка дороги Харьков-Ахтырка на сумму 297,4 млн грн в Сумской области.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения между ведомствами в 2018 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

"Распределение конфискованных средств в сумме 4,7 млрд грн будет осуществляться Казначейством еженедельно по мере их поступления между бюджетными программами распорядителей средств пропорционально утвержденным в государственном бюджете Украины на 2018 год показателям", - отмечалось в в сопроводительной информации к постановлению Кабмина №165 от 14 марта.

Так, "Укравтодору" предусмотрено 17,02% по программе "Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка", 17,02% - "Улучшение состояния автомобильной дороги Харьков - Ахтырка"