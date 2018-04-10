События

17:41 10.04.2018

Советник Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт покидает свой пост

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт уходит в отставку, сообщила во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент благодарен Тому за его приверженность безопасности нашей великой страны. Том руководил попытками Белого дома защитить нашу родину от террористических угроз, усилить нашу кибербезопасность и отвечать на беспрецедентные природные катаклизмы. Президент поблагодарил его за службу на благо родине и пожелал всего хорошего", - сказала она.

В марте 2018 года Д.Трамп объявил, что решил отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что М.Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Р.Тиллерсон.

Также в марте о своей отставке объявил советник Д.Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого на посту сменил Джон Болтон.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

Один человек погиб при пожаре в "Башне Трампа"

В Нью-Йорке произошел пожар в "Башне Трампа", пострадали пять человек

Трамп надеется вывести войска из Сирии в ближайшие полгода

Трамп готов оказывать содействие спецпрокурору Мюллеру, консультируется с юристами насчет дальнейших шагов

Вера Савченко просит Трампа обратить внимание на ситуацию с ее сестрой

Трамп выражает поддержку президенту Франции, подвергшейся атаке террориста

Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджете США

Спецпрокурор Мюллер потребовал у компании Трампа документы, связанные с РФ

Супруга сына Трампа подала на развод

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ ранен в результате 22 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

В Виннице на стройке произошел обвал: два человека госпитализированы

В центре Харькова произошел конфликт со стрельбой, есть раненые

Полиция разыскивает исчезнувших накануне четверых жителей н.п.Песчаное Станичнго-Луганского района

Onur победил в ряде тендеров на реконструкцию участков дороги Днепр-Решетиловка

Капитан судна "Норд" отпущен под залог

Полиция Украины объявила подозрение выходцам из РФ – организаторам нескольких онлайн-казино

Арестованное здание аэропорта "Одесса" и два терминала переданы в управление АРМА

Минрегион вводит обязательные островки безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах

Савченко не пустили на свидание с сестрой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА