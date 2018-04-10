Новые случаи АЧС выявлены в Саратовской области и Крыму

Новые случаи африканской чумы свиней (АЧС) обнаружены в Саратовской области и в Крыму.

Как сообщает Россельхознадзор, в Саратовской области геном вируса АЧС был выделен в патологическом материале домашних свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в одном из сел Хвалынского района.

В Крыму АЧС выявлена в трупах диких кабанов, которые обнаружены вблизи одного из сел Белогорского района.

В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской области и Крыма под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.