События

11:53 10.04.2018

В квартире Савченко проводят обыск

В квартире Савченко проводят обыск

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту проживания внефракционного народного депутат Надежды Савченко в рамках расследуемого уголовного производства.

"Что касается обысков у Савченко дома: в рамках уголовного производства проходят законные следственные действия", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" во вторник спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы

Проверка Савченко на полиграфе не имеет нормативного обоснования

Н.Савченко в четверг не проходила экспертизу с применением полиграфа

Савченко в четверг в КНИИСЭ пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа

Глава СБУ призвал не политизировать дело Н.Савченко

Один из адвокатов Н.Савченко заявил о самоотводе

Защита Савченко готовит материалы для опровержения подозрения

Вера Савченко просит Трампа обратить внимание на ситуацию с ее сестрой

В АП подтвердили временное отстранение от должности главы Николаевской ОГА Савченко

Глава Николаевской области Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Волошина

ПОСЛЕДНЕЕ

Капитан судна "Норд" будет отпущен под залог

Директор больницы прокомментировал состояние Сергея Скрипаля

Новые случаи АЧС выявлены в Саратовской области и Крыму

Директор окружной больницы Солсбери рассказала, что у Скрипалей лечили симптомы отравления нервнопаралитическим веществом

Украина не получала ответ от Беларуси относительно похищения Гриба

Суд продлил срок ареста Шепелева

Львовская желдорога возобновила стабильное движение на участке Львов-Красное

В отношении адвоката Трампа открыто разбирательство по делу о банковских махинациях

Выписанную из больницы Юлию Скрипаль доставили в "безопасное место"

Торговый спор США с КНР вряд ли завершится скоро - глава ФРБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА