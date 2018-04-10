В квартире Савченко проводят обыск

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту проживания внефракционного народного депутат Надежды Савченко в рамках расследуемого уголовного производства.

"Что касается обысков у Савченко дома: в рамках уголовного производства проходят законные следственные действия", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" во вторник спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.