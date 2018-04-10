В отношении адвоката Трампа открыто разбирательство по делу о банковских махинациях

В отношении адвоката президента США Дональда Трампа - Майкла Коэна ведется расследование по делу о банковских махинациях, электронном мошенничестве и финансовых нарушениях, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на три источника.

В рамках расследования сотрудники ФБР в понедельник обыскали офис М.Коэна в Рокфеллеровском центре в нью-йоркском районе Манхэттен, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах.

ФБР также изъяло компьютер М.Коэна, личный телефон, налоговую отчетность, а также данные о контактах юриста с Д.Трампом.

Среди изъятых бумаг обнаружили документы, связанные с выплатами, сделанными в 2016 году порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла ранее о половых контактах с Д.Трампом.

Адвокат М.Коэна Стивен Райан назвал методы расследования "нецелесообразными и излишними", указав на то, что его клиент "всецело содействовал всем госструктурам, включая предоставление Конгрессу документов и дачу показаний под присягой".

Согласно информации одного из источников газеты, знакомого с ходом расследования, следователи собирали материалы по делу М.Коэна на протяжении нескольких недель.

Сам Д.Трамп назвал эти обыски "позором" и "атакой на нашу страну".