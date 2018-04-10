События

09:59 10.04.2018

Юлию Скрипаль выписывают из британской больницы

Юлию Скрипаль выписывают из британской больницы

Пострадавшую в марте при нападении с применением отравляющего вещества в Солсбери Юлию Скрипаль выписывают из британской больницы, сообщают во вторник британские СМИ.

"Дочь отравленного в Солсбери российского разведчика находится в процессе выписки из больницы", - пишет на своем сайте телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на собственный источник.

При этом "Скай ньюс" отмечает, что изначально Ю.Скрипаль должны были выписать из больницы еще накануне. Однако источник пока не смог подтвердить, что это уже произошло.

Ожидается, что медики, занимавшиеся лечением россиянки, выступят с заявлением позднее во вторник.

В марте экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. В Москве подобные обвинения отвергают.

5 апреля Ю.Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Также она сообщила, что ее отец также чувствует себя нормально.

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