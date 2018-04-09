События

17:19 09.04.2018

Пентагон допустил применение силы против Сирии в ответ на возможную химатаку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил в понедельник, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном Дамаском химоружии, сообщают западные СМИ.

"Я ничего не исключаю", - заявил он, говоря о вариантах дальнейших действий Вашингтона.

"Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия (в Сирии - ИФ)", - добавил глава Пентагона.

Страны Запада обвинили сирийские войска в использовании химоружия в городе Дума. Власти Сирии и российские военные опровергли эти обвинения.​

Ранее Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Израиль предупреждал США о планах нанести удар по сирийской авиабазе

Глава Пентагона не исключает применение силы против Сирии в ответ на сообщения о возможной химатаке

В израильской армии не комментируют российские данные о нанесении ВВС Израиля удара по сирийской базе

Начался вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума в сирийской Восточной Гуте

Франция, США, Великобритания и ряд других стран попросили провести заседание СБ ООН по химоружию в Сирии

Генсек ООН встревожен сообщениями о применении химоружия в Восточной Гуте

Борис Джонсон призывает Россию не мешать расследованию новых сообщений о химатаках в Сирии

В британском МИД обеспокоены сообщениями о возможной химатаке в Восточной Гуте

Один человек погиб при пожаре в "Башне Трампа"

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 30 человек погибли в Индии в результате падения школьного автобуса в ущелье, большинство дети

Порошенко отметил важность создания в Украине Единой поместной церкви

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

Ряд пассажирских поездов задерживаются в понедельник из-за аварии на станции Задворье

В армии Ливана подтверждают, что израильские самолеты нанесли удар по сирийской авиабазе

Полиция задержала киевлянина, стрелявшего из окна по соседним домам

Здоровье украинца Павла Гриба в СИЗО Краснодара ухудшается, медпомощь он не получает – отец

Минобороны: Состояние двоих раненых в зоне АТО на Пасху средней тяжести, троих – удовлетворительное

Спасатели ликвидировали возгорание сухостоя и травы в нескольких районах Житомирской и Хмельницкой областей

Минобразования: Дипломы с оккупированных территорий не имеют юридической силы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА