События

17:08 09.04.2018

Израиль предупреждал США о планах нанести удар по сирийской авиабазе

Израиль предварительно проинформировал США о намерении нанести авиаудары по сирийской авиабазе в провинции Хомс, сообщили NBC News на условиях анонимности два американских официальных лица, знакомых с ситуацией.

Как сообщалось, в ночь на понедельник самолеты ВВС Израиля F-15 нанесли ракетный удар по авиабазе Т-4 в Сирии.

Сирийское агентство САНА сообщало о гибели и ранении людей на авиабазе, но точного числа не привело. По его данным, система ПВО сбила несколько выпущенных израильскими самолетами ракет.

В Израиле пока не дали комментариев в связи с авиаударом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пентагон допустил применение силы против Сирии в ответ на возможную химатаку

Глава Пентагона не исключает применение силы против Сирии в ответ на сообщения о возможной химатаке

В армии Ливана подтверждают, что израильские самолеты нанесли удар по сирийской авиабазе

В израильской армии не комментируют российские данные о нанесении ВВС Израиля удара по сирийской базе

Израиль сообщил об ударе по военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Начался вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума в сирийской Восточной Гуте

Франция, США, Великобритания и ряд других стран попросили провести заседание СБ ООН по химоружию в Сирии

Генсек ООН встревожен сообщениями о применении химоружия в Восточной Гуте

Борис Джонсон призывает Россию не мешать расследованию новых сообщений о химатаках в Сирии

В британском МИД обеспокоены сообщениями о возможной химатаке в Восточной Гуте

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 30 человек погибли в Индии в результате падения школьного автобуса в ущелье, большинство дети

Порошенко отметил важность создания в Украине Единой поместной церкви

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

Ряд пассажирских поездов задерживаются в понедельник из-за аварии на станции Задворье

Полиция задержала киевлянина, стрелявшего из окна по соседним домам

Здоровье украинца Павла Гриба в СИЗО Краснодара ухудшается, медпомощь он не получает – отец

Минобороны: Состояние двоих раненых в зоне АТО на Пасху средней тяжести, троих – удовлетворительное

Спасатели ликвидировали возгорание сухостоя и травы в нескольких районах Житомирской и Хмельницкой областей

Минобразования: Дипломы с оккупированных территорий не имеют юридической силы

В Карпатах значительная опасность схода лавин, в Приазовье ожидается сильный ветер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА