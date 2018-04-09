Глава Пентагона не исключает применение силы против Сирии в ответ на сообщения о возможной химатаке

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил в понедельник, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном Дамаске химоружии, сообщают западные СМИ.

"Я ничего не исключаю", - заявил он, говоря о вариантах дальнейших действий Вашингтона.

"Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как РФ остается ключевым гарантом уничтожения химоружия (в Сирии - ИФ)", - добавил глава Пентагона.

Ранее в СМИ появись сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума Восточной Гуты "бочковые бомбы", в которых, "возможно", содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Дамаск опровергает эти сообщения.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из РФ посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там следов применения хлора.