События

15:59 09.04.2018

В армии Ливана подтверждают, что израильские самолеты нанесли удар по сирийской авиабазе

 В вооруженных силах Ливана подтвердили, что самолеты ВВС Израиля атаковали авиабазу Т-4 в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве, сообщает в понедельник межарабское издание "Аль-Масдар".

Ливанские военные заявили, что четыре израильских самолета нарушили воздушное пространство Ливана в период с 03:25 по 03:35 утра в понедельник по местному времени, произведя пуск ракет над морем к западу от города Джуния.

Издание отмечает, что, учитывая то, что Минобороны РФ сообщало о двух израильских самолетах, нанесших авиаудар, вероятно, два других самолета, о которых упоминают ливанские военные, обеспечивали радиоэлектронное подавление.

Согласно версии российской стороны, в ночь на понедельник самолеты ВВС Израиля F-15 нанесли ракетный удар по авиабазе Т-4 в Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское агентство САНА сообщало о гибели и ранении людей на авиабазе, но точного числа не приводит. По его данным, система ПВО сбила несколько выпущенных израильскими самолетами ракет.

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