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16:56 08.04.2018

Генпрокурор РФ призывает Лондон вернуть деньги, выведенные из России осужденными по экономическим статьям

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в РФ более 500 млрд рублей, выведенных туда гражданами России, скрывающимися от российского правосудия.

"Начиная с 2002 года, в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причём сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей", - сказал Ю.Чайка в интервью телеканалу НТВ в воскресенье.

"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что "это только прямой ущерб - а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше".

Глава надзорного ведомства напомнил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. "Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов,- сказал Ю.Чайка. - И я вас уверяю, что многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное".

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