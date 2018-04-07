События

13:39 07.04.2018

В Харьковской области задержан гражданин РФ при попытке незаконно проникнуть в Украину – Госпогранслужба

В Харьковской области задержан гражданин РФ при попытке незаконно проникнуть в Украину – Госпогранслужба

Украинские пограничники в районе населенного пункта Гатище Харьковской области задержали 28-летнего гражданина РФ за незаконное пересечение госграницы.

Как сообщает в субботу пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчину заметили, когда он был еще на территории РФ и двигался в сторону границы, а задержали на территории Украины.

"Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Пограничники составили на задержанного протокол об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики в ходе внутренних разборок ранили женщину на блокпосте "Еленовка" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса

Силы АТО упрощают режим пересечения линии разграничения для местных жителей на период Пасхальных праздников

Боевики на КПВВ в зоне АТО берут деньги с граждан за ускоренное пересечение линии разграничения

В Запорожье задержали троих преступников, похитивших женщину

На КПВВ "Новотроицкое" задержали автомобиль с водонагревателями и электронасосами

В ОРДЛО проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК

Курсант российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине

В Черкассах правоохранители задержали начальника одного из учебных заведений за взятку

На Донбассе на окраине поселка обнаружили схрон с выстрелами к СПГ-9М российского происхождения

В Запорожской области задержали российское рыболовецкое судно

ПОСЛЕДНЕЕ

В Бердичеве спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляции

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей

В зоне АТО обнаружили самодельный БПЛА со взрывчаткой, который направлялся в Верхнеторецкое

В Украине в ближайшие сутки будет тепло и сухо, но ночью возможны заморозки

За последние десять дней украинской полиции сдались 7 боевиков на Донбассе - МВД

Мэр Киева: Оставлять авто под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого

Оштрафованные члены экипажа сейнера "Норд" получили повестки в СБУ, им не отдали российские паспорта

Полиция и СБУ в Одессе изъяли партию оружия, которое могли использовать для провокаций во время массовых мероприятий

Румыния одобрила открытие ПП Исакча – Орловка, где строится паромная переправа

В Канаде в ДТП с участием автобуса, перевозившего молодых хоккеистов, погибли 14 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА