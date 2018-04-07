В Харьковской области задержан гражданин РФ при попытке незаконно проникнуть в Украину – Госпогранслужба

Украинские пограничники в районе населенного пункта Гатище Харьковской области задержали 28-летнего гражданина РФ за незаконное пересечение госграницы.

Как сообщает в субботу пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчину заметили, когда он был еще на территории РФ и двигался в сторону границы, а задержали на территории Украины.

"Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Пограничники составили на задержанного протокол об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.