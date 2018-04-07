Румыния одобрила открытие ПП Исакча – Орловка, где строится паромная переправа

Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) – Орловка (Украина).

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ, обнародовал заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.

"Это заслуга общей командной работы Мининфраструктуры и МИД Украины, а так же Одесского облсовета и обладминистрации", - прокомментировал он решение.

Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.

Как сообщалось, строительство паромных комплексов Измаил-Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области)-Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 года.

Украинское ООО "Паромный комплекс Орловка" и румынская компания "МБС-инвест" при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют возвести паромную переправу через Дунай между Орловкой и Исакчей. Украинская сторона была намерена инвестировать в проект EUR5 млн, румынская – EUR20 млн. На румынской территории, кроме переправы, планировалось создать свободную экономическую зону со складами и инфраструктурой.

Планируемая мощность переправы - 170 тыс. единиц легкового и грузового транспорта в год.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность о строительстве переправы между Румынией и Украиной была достигнута в 2006 году.