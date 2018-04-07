Facebook станет проверять наиболее популярные страницы

Руководство социальной сети Facebook заявило, что проверит личность всех пользователей, чьи страницы в соцсети пользуются особой популярностью, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Тем самым компания пытается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды. Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что все особо популярные страницы пройдут проверку - а тем, к кому в ее ходе возникнут претензии, будет запрещено размещать сообщения. Такой шаг призван помешать пользователям использовать фейковые аккаунты для того, чтобы скрывать свою личность", - говорится в сообщении.

М.Цукерберг также сказал, что поддерживает предложение регулировать политическую рекламу. Если это предложение будет принято, то социальным сетям придется собирать больше информации о том, кто именно создает подобную рекламу, отмечает "Би-би-си".