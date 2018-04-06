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18:26 06.04.2018

Подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса - Аваков

Подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса - Аваков

В руководстве Министерства внутренних дел Украины понимают, что освобождение временно оккупированной территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил и подразделения Нацполиции и Нацгвардии готовятся к этому варианту, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - приводит в пятницу слова А.Авакова пресс-служба МВД Украины в странице в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, в своем аккаунте в соцсети Твиттер глава МВД Украины сообщил, что провел в пятницу встречу с делегацией Американского Совета по внешней политике (AFPC) аналитической центром при Конгрессе США, в ходе которой "откровенно обсудили состояние и перспективы Украины в условиях военной агрессии РФ, эффективность международных санкций и сотрудничества в сфере безопасности".

Как сообщает пресс-служба министерства, представители американской стороны отметили динамику процесса реформирования сектора гражданской безопасности Украины. Однако остается необходимость дальнейших последовательных изменений на пути борьбы с коррупцией.

"Для того, чтобы продвигать реформы, нужно избавиться от коррупционных проявлений. Мы видим много усилий с вашей стороны по этому поводу. И я хочу вам сказать, что в Вашингтоне это хорошо знают", - отметил руководитель делегации Американского совета по внешней политике Уильям Шнайдер Младший.

В конце встречи А.Аваков выразил благодарность правительству США за четкую позицию в противодействии российской агрессии.

"Мы понимаем, что некоторые европейские компании сотрудничают с РФ, несмотря на официальную позицию Брюсселя. Америка же имеет очень четкую позицию в отношении российско-украинского конфликта и поддерживает Украину", - подытожил он.

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