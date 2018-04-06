События

11:11 06.04.2018

Админпротоколы в отношении членов экипажа сейнера "Норд" рассмотрят в суде Мариуполя

Приморский районный суд Мариуполя в пятницу рассмотрит административные протоколы в отношении членов экипажа российского сейнера "Норд", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Сегодня Приморский суд Мариуполя рассмотрит админпротоколы, составленные в отношении членов экипажа", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки Керчь) с 10-ю гражданами РФ на борту в воскресенье, 25 марта. Судно-нарушитель перевозило 5 тонн морепродуктов, на нем был трал для лова рыбы. Кроме того, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины: все они имели незаконно выданные в оккупированной Керчи паспорта РФ.

Капитан судна Владимир Горбенко доставлен в Херсон, ему вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Суд отпустил его на поруки адвоката до рассмотрения меры пресечения, заседание состоится в пятницу.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста. Они находятся сейчас в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

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