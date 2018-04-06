Siemens и правительство Германии намерены предотвратить запуск поставленных в оккупированный Крым турбин

Руководство немецкого концерна Siemens AG и правительство Германии заверили украинскую сторону о намерениях судебным и политическим путем предотвратить запуск незаконно поставленных в оккупированный РФ Крым четырех турбин производства концерта, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы многократно обращались и к немецкому правительству, и к Европейскому Союзу, и непосредственно к Siemens. Я встречался, в частности, с руководством Siemens, и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков. Siemens продолжает эти судебные иски для того, чтобы турбины, которые обменным путем были завезены на территорию оккупированного Крыма, там не работали", - сказал П.Климкин в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, отвечая на вопрос народного депутата Рефата Чубарова о действиях правительства для предотвращения запуска этих турбин в Крыму.

"И я получил от руководства Siemens – и такой же месседж мы получили от немецкого руководства - что они будут продолжать действовать и политическим, и судебным путем для того, чтобы это предотвратить", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Siemens обвиняет российские ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (структуры "Ростеха") в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в оккупированном Крыму. Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут.

Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в РФ был полностью исполнен. Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.