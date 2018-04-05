События

23:26 05.04.2018

Суд освободил капитана крымского сейнера "Норд" до основного разбирательства по делу

Херсонский городской суд в четверг вечером освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного Государственной пограничной службой Украины полторы недели назад в Азовском море.

"Освободили - до основного разбирательства. Капитан на свободе", - сообщил "Интерфаксу" представитель владельца сейнера – керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Ранее в четверг заседание по избранию меры пресечения В.Горбенко не состоялось, по версии прокуратуры, из-за плотного графика судьи, по версии адвокатов - из-за того, что капитана по неизвестной причине не привезли в здание инстанции. Заседание перенесли на 6 апреля, однако вечером в четверг ситуация изменилась.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им запрещено покидать судно.

Капитана судна доставили из Бердянска в Херсон 4 апреля.

Ему вменяют ст.332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны", наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок), остальным членам экипажа – ч.2 ст.204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

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Интерфакс-Украина
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