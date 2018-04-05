События

19:00 05.04.2018

В Херсоне у сотрудников СБУ пытались отбить депутата "Евпаторийского горсовета"

В Херсоне у сотрудников СБУ пытались отбить депутата "Евпаторийского горсовета"

Группа неизвестных лиц пыталась отбить у сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне задержанного участника установления оккупационной власти в Крыму, депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета", сообщает постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Сегодня в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у сотрудников Главного управления СБУ в АРК недавно задержанного на КПВВ мужчину, очевидно, активно вовлеченного в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, в отношении которого избирали меру пресечения в херсонском суде", - написал Б.Бабин на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом постпред президента в Крыму с сожалением констатировал "отсутствие надлежащего уровня координации правоохранительных органов". "Обеспечить путем координационных полномочий надлежащую полицейскую и другую деятельность и сопровождение задержанных в г.Херсон - это же не так круто... Особые "приветствия" херсонской полиции и нацгвардейцам", - отметил Б.Бабин.

Как сообщалось, 3 апреля сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Чаплинка" (Херсонская обл.) на административной границе с временно аннексированной Автономной Республикой Крым депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета".

Экс-депутат горсовета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности т.н."самообороны Крыма", во время аннексии полуострова принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. В сентябре 2014 года он был избран депутатом от партии "Единая Россия" в состав т.н."Евпаторийского городского совета", созданного оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава СБУ просит премьер-министра проверить производителя кабелей в связи с пожаром в лагере "Виктория"

СБУ направила в Кабмин письмо о выявленных нарушениях норм безопасности на объектах соцсферы Одессы и Киева

Херсонский горсуд изберет меру пресечения капитану сейнера "Норд"

Глава СБУ призвал не политизировать дело Н.Савченко

РФ активизировала проект "Бессарабия" – глава СБУ

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

СБУ задержала двух исполнителей подрыва польского мемориала орлят во Львове и поджога польского туристического автобуса

Украинский омбудсмен просит российскую коллегу проверить информацию о жестоком обращении с активистом Балухом в изоляторе

Два "замминистра" т.н. "ЛНР" объявлены в розыск

Сотрудник СБУ получил 3 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики с полуночи 10 раз стреляли по украинским позициям в зоне АТО

Активист Бубенчик подозревается в посягательстве на жизнь правоохранителей и в незаконном обращении с оружием

Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ комиссованным по здоровью

Генпрокуратура разоблачила схему крупной растраты госсредств администрациями колоний

Высокомобильные десантные войска ВСУ переименованы в Десантно-штурмовые войска

Украина выдала первую е-визу

Суд будет "строго реагировать" в случае неявки адвокатов Януковича на дебаты по делу о госизмене 25-26 апреля

Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась больше недели назад, поблагодарила жителей Солсбери и врачей

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

Суд разрешил допросить Добкина по делу о госизмене Януковича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА