В Херсоне у сотрудников СБУ пытались отбить депутата "Евпаторийского горсовета"

Группа неизвестных лиц пыталась отбить у сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне задержанного участника установления оккупационной власти в Крыму, депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета", сообщает постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Сегодня в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у сотрудников Главного управления СБУ в АРК недавно задержанного на КПВВ мужчину, очевидно, активно вовлеченного в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, в отношении которого избирали меру пресечения в херсонском суде", - написал Б.Бабин на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом постпред президента в Крыму с сожалением констатировал "отсутствие надлежащего уровня координации правоохранительных органов". "Обеспечить путем координационных полномочий надлежащую полицейскую и другую деятельность и сопровождение задержанных в г.Херсон - это же не так круто... Особые "приветствия" херсонской полиции и нацгвардейцам", - отметил Б.Бабин.

Как сообщалось, 3 апреля сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Чаплинка" (Херсонская обл.) на административной границе с временно аннексированной Автономной Республикой Крым депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета".

Экс-депутат горсовета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности т.н."самообороны Крыма", во время аннексии полуострова принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. В сентябре 2014 года он был избран депутатом от партии "Единая Россия" в состав т.н."Евпаторийского городского совета", созданного оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).