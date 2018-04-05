События

17:23 05.04.2018

Высокомобильные десантные войска ВСУ переименованы в Десантно-штурмовые войска

Высокомобильные десантные войска ВСУ переименованы в Десантно-штурмовые войска

Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

За президентский законопроект (№7330) "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" о десантно-штурмовых войсках" в первом чтении и в целом в четверг проголосовали 236 народных депутатов.

Депутаты внесли соответствующие изменения в законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, переименование рода войск ВСУ обусловлено оккупацией Вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, "что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (Высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

"Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Иван Руснак, представляя законопроект.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак

В ВСУ упорядочат организацию питания личного состава в воинских частях

Боевики не соблюдают режим "пасхального перемирия", 10 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток

Срочник Воздушных сил ВСУ погиб от огнестрельного ранения в одной из в/ч

Один боец ВСУ ранен, один травмирован вследствие 32 обстрелов со стороны боевиков

ВСУ готовы к режиму прекращения огня в зоне АТО с 30 марта

Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ с начала вторника

Около 50 воинских частей ВСУ планируют перевести на новую систему питания до конца года

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью в Харьковской области

В Киеве переименовали семь улиц, уточнили названия еще троих

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура разоблачила схему крупной растраты госсредств администрациями колоний

Украина выдала первую е-визу

Суд будет "строго реагировать" в случае неявки адвокатов Януковича на дебаты по делу о госизмене 25-26 апреля

Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась больше недели назад, поблагодарила жителей Солсбери и врачей

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

Глава СБУ просит премьер-министра проверить производителя кабелей в связи с пожаром в лагере "Виктория"

СБУ направила в Кабмин письмо о выявленных нарушениях норм безопасности на объектах соцсферы Одессы и Киева

Суд разрешил допросить Добкина по делу о госизмене Януковича

Порошенко: АТО на Донбассе в мае будет переведена в соответствующий военный формат

Киев не успевает установить самый большой в стране флагшток ко Дню флага в 2018 – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА