События

14:39 05.04.2018

Киев не успевает установить самый большой в стране флагшток ко Дню флага в 2018 – Кличко

Киев не успевает установить самый большой в стране флагшток ко Дню флага в 2018 – Кличко

 Власти Киева ко Дню Государственного флага Украины в 2018 году не успевают установить самый большой флагшток с национальным флагом, его установят в 2019 году, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В этом году мы установить флаг не успеваем", – сказал В.Кличко в ходе расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице в четверг.

В тоже время, мэр Киева подчеркнул, что флагшток будет установлен ко Дню флага в 2019 году.

Он отметил, что отсрочка связана с некоторыми процедурами согласования.

Как сообщалось, В.Кличко прогнозировал, что в Киеве ко Дню Государственного флага Украины в 2018 году будет установлен самый большой флагшток с национальным флагом.

Отмечалось, что это будет стальной флагшток высотой 75 м, а размер флага - 12,5Х19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока составляет 85 тонн.

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