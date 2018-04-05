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11:55 05.04.2018

Организатором теракта в отношении Мосийчука был представитель ГУ Генштаба РФ

Организатором теракта в отношении Мосийчука был представитель ГУ Генштаба РФ

Организатором теракта, в ходе которого пострадал народный депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, был представитель Главного управления Генштаба Российской Федерации, один исполнитель задержан, еще двое находится в розыске, сообщил первый заместитель прокурора г.Киева Павел Кононенко.

"С учётом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен", - сказал П.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве.

"Организатор-представитель ГУ Генштаба РФ", - добавил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Он также напомнил, что один из исполнителей данного теракта задержан, еще двое объявлены в розыск. По информации следствия, они находятся на территории РФ.

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