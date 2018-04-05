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11:28 05.04.2018

США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов

США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов

США, после соответствующих изменений в законодательство, будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит украинским военным защищаться от снайперских выстрелов, сообщил американский сенатор Роберт Портман.

"Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Р.Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

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Интерфакс-Украина
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