США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов

США, после соответствующих изменений в законодательство, будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит украинским военным защищаться от снайперских выстрелов, сообщил американский сенатор Роберт Портман.

"Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Р.Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.