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12:42 04.04.2018

Херсонский горсуд изберет меру пресечения капитану сейнера "Норд"

 Херсонский городской суд в ближайшее время изберет меру пресечения задержанному капитану судна "Норд", члены экипажа будут привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Скорее всего, завтра, но возможно, и сегодня, состоится заседание Херсонского городского суда по избранию меры пресечения задержанному капитану сейнера", - рассказала Т.Тихончик агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, в отношении членов экипажа будут составлены административные протоколы за незаконное пересечение границы.

Что касается возможности конфискации судна, то, как отметила Т.Тихончик, этот вопрос будет решаться уже после вынесение непосредственно приговора по сути капитану "Норда", в настоящее же время на сейнер наложен арест.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер с 10-ю гражданами РФ на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки находятся сейчас в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

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