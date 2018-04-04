В ближайшие дни в Украине будет тепло

В ближайшие сутки, 5 апреля, погоду в Украине будет определять теплая и в основном сухая воздушная масса, продолжающая поступать с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь ночью в Карпатах местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°, на побережье морей около 10°; в западных и Житомирской областях ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве днем 5 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 22,6 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью на отметке 7,5 градусов мороза в 1944 году.

В пятницу, 6 апреля, в западных, днем и в северных областях Украины ожидается небольшой, в Карпатском регионе умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°, днем 12-17°, на юге до 20°, на побережье морей и в западных областях 9-14°.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.