Граждане 46 стран со среды смогут оформлять е-визы для поездок в Украину

Украина 4 апреля запускает сервис он-лайн оформления гражданам 46 государств электронных виз (е-виза) для въезда с деловой или туристической целью, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Делаем Украину еще ближе миру. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран отныне могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

На сайте МИД сообщается, что для оформления е-визы необходимо заполнить анкету он-лайн, загрузить сканируемые копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронному адресу электронную визу.

Среди преимуществ е-визы в МИД называют дистанционную подачу документов в любое удобное время и получение е-визы без необходимости посещения консульского учреждения, возможность отслеживания состояния оформления документа в онлайн-режиме, централизация оформления всех е-виз в ведомстве, постоянная информационная поддержка заявителей.

Время оформления е-визы - до девяти рабочих дней, стоимость - $65, срок действия - разовая до 30 дней.

Е-визы вводятся для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

"Ввод е-визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сферы. Проект е-виза реализован в сотрудничестве с нашими давними партнерами - Государственной пограничной службой Украины, АО "Ощадбанк" и Институтом программных систем НАН Украины", - указано в сообщении.