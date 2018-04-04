События

10:49 04.04.2018

Гражданин Венгрии, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, получил 2 года условно

Гражданин Венгрии, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, получил 2 года условно

Суд венгерского города Сексард приговорил гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, к 2 годам заключения условно, сообщает украинская служба DW со ссылкой на AFP.

Суд признал 43-летнего гражданина Венгрии виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях" и приговорил его к условному сроку наказания.

Мужчину задержали в 2017 году в аэропорту Будапешта после возвращения с Донбасса, где он участвовал в боевых действиях против украинской армии на стороне "ДНР".

Бывший полицейский поехал на оккупированную территорию Донбасса, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получал финансовое вознаграждение за "службу".

Судья объяснил такой мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских боевиков на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд по избранию меры пресечения для Бубенчика перенесли на утро 4 апреля

Один из адвокатов Н.Савченко заявил о самоотводе

Кассационный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите

Двое харьковчан предстанут перед судом за похищение и шантаж предпринимателя

Суд вынес определение о приводе свидетелей по делу Кернеса

Боевики сбили беспилотник ОБСЕ, зафиксировавший передвижение военной техники на оккупированной территории

В Киеве будут судить мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами граждан на 3,3 млн грн

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

В Бахмаче осужден мужчина, который облил автомобиль бензином и пытался его поджечь

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ обнародовало фрагменты материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого

На Андреевском спуске в Киеве демонтировали незаконные МАФы

Граждане 46 стран со среды смогут оформлять е-визы для поездок в Украину

Луценко пообещал Парубию в течение дня разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика

Парубий считает недопустимой политическую оценку закона об амнистии участников Революции достоинства

На границе с Румынией задержали киевскую вокзальную воровку, убежавшую из суда

Рада хочет продлить запрет на сплошные вырубки пихтово-буковых лесов на склонах Карпат

Суд Одесской области просит Верховный суд определить подсудность дела в отношении россиянина Мефедова

Апелляционный суд Одесской области просит Верховный суд определить подсудность дела в отношении россиянина Мефедова

Ушел из жизни Юрий Солошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА