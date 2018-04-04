Гражданин Венгрии, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, получил 2 года условно

Суд венгерского города Сексард приговорил гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, к 2 годам заключения условно, сообщает украинская служба DW со ссылкой на AFP.

Суд признал 43-летнего гражданина Венгрии виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях" и приговорил его к условному сроку наказания.

Мужчину задержали в 2017 году в аэропорту Будапешта после возвращения с Донбасса, где он участвовал в боевых действиях против украинской армии на стороне "ДНР".

Бывший полицейский поехал на оккупированную территорию Донбасса, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получал финансовое вознаграждение за "службу".

Судья объяснил такой мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских боевиков на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.