Началась десятая совместная украинско-датская военно-транспортная операция "Северный сокол – 2018" по перевозке топлива в Гренландию

Во вторник, 3 апреля, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания в сфере авиационно-транспортных перевозок и технического соглашения, началась совместная украинско-датская военно-транспортная операция "Северный сокол – 2018" по перевозке топлива на острове Гренландия, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"С военной площадки аэропорта Борисполь к авиационной базе "Ольборг" Королевских ВВС Дании на самолете Ил-76 отбыла группа украинских авиаторов во главе со старшим инспектором-летчиком отдела транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины полковником Сергеем Артеменко", - говорится в сообщении.

Самолет Ил-76 недавно был восстановлен в Николаевском ГП "НАРП". Этот борт к миссии "Северный сокол" еще не привлекался, но в мае 2015 года исполнял задачи в другой международной операции - доставлял гуманитарные грузы в Непал и доставлял оттуда на родину украинских граждан.

"В общем, к операции "Северный сокол – 2018", которая проходит десятый год подряд, привлекается 23 украинских военнослужащих, из них 11 членов экипажа и 10 человек наземного инженерно-технического персонала бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины, которая дислоцируется в Мелитополе. Также в состав рабочей группы вошли офицеры-координаторы от Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины - руководитель операции от украинской стороны и его помощник", - добавили в Генштабе.

В ходе операции "Северный сокол - 2018" украинские военные летчики планируют перевезти военно-транспортным самолетом Ил-76 с авиабазы ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия более 500 тыс. литров горючего, а также иного имущества, определенного техническим соглашением. Во время операции украинские экипажи планируют выполнить около 25 воздушных перевозок и провести в полярном небе около 120 часов. Завершить проведение перевозок планируется 5 мая.

По прилету на авиабазу Королевских ВВС Дании "Ольборг" самолет Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины осуществит дозаправку, пройдет соответствующие процедуры осмотра, загрузит необходимое оборудование и отправится дальше на остров Гренландия.

В Генштабе отметили, что на острове Гренландия украинские военные летчики будут выполнять задачи в чрезвычайно тяжелых климатических условиях Арктики, которые определяются низкими температурами воздуха до -50 градусов при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, штормовой погодой, отсутствием наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

Также, в ведомстве напомнили, что в 2017 году в рамках подобной операции "Северный сокол – 2017" экипаж самолета Ил-76МД Воздушных сил ВС Украины успешно выполнил поставленные задачи по транспортировке горючего.

"В результате проведения операции "Северный сокол – 2017" было перевезено более 720 тыс. литров авиационного топлива из авиабазы "Туле" до станции "Норд" в Гренландии. Общий налет украинских экипажей за время операции составил более 120 часов. Поддержано натренированность двух экипажей и летно-инструкторского состава к полетам международными трассами", - сообщили в Генштабе ВСУ.