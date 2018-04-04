События

00:04 04.04.2018

В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали

В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали

В Харькове во вторник около 22:25 на ул.Деревянко перед Алексеевским мостом произошло ДТП с участием "скорой", в результате которого, по предварительным данным, погибли 2 человека, еще трое получили травмы.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения задел легковушки "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено". В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в быстрой, предварительно фельдшер, врач и пациент получили различные травмы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства аварии.

 

 

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Интерфакс-Украина
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