События

17:38 03.04.2018

РФ активизировала проект "Бессарабия" – глава СБУ

РФ активизировала проект "Бессарабия" – глава СБУ

 Службе безопасности Украины известно об активизации спецслужбами РФ проекта "Бессарабия" и о попытке расшатать ситуацию в Одесской области и Молдове, отмечает глава СБУ Василий Грицак.

"В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу Бессарабии", - сказал В.Грицак журналистам во вторник в Одессе.

Глава СБУ напомнил, что в 2015 году после двух "зачисток" СБУ проект "Бессарабия" был провален.

"Потом, насколько нам известно, в Москве были разборки между двумя кланами, которые руководители этим вопросом. И сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно. одновременно с вопросом Бессарабии, вопросом Молдовы в контексте Бессарабии, будут пытаться расшатать ситуацию в Одесском регионе и Молдове. У нас есть такие данные", - сообщил В.Грицак.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

СБУ задержала двух исполнителей подрыва польского мемориала орлят во Львове и поджога польского туристического автобуса

Два "замминистра" т.н. "ЛНР" объявлены в розыск

В профильном комитете Рады ждут аналитику МИД по инвентаризации правовой базы с РФ

Британские власти могут закрыть торгпредство РФ в ЛондонеБританские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне

Посол Великобритании о санкциях для РФ по делу Скрипаля: Все будет зависеть от дальнейших шагов России

Сотрудник СБУ получил 3 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

В РФ суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

В лондонской полиции опровергли проведение обыска российского самолета

Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

ПОСЛЕДНЕЕ

В Европе произошел сбой в системе управления воздушным движением

Украинский омбудсмен просит российскую коллегу проверить информацию о жестоком обращении с активистом Балухом в изоляторе

Один из адвокатов Н.Савченко заявил о самоотводе

Генпрокурор по просьбе Холодницкого сменил подследственность его дела

Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 вакансий в 7 территориальных управлениях

Митингующие националисты передали в АПУ свои требования и предложения, акция завершилась

Кассационный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите

На оккупированной части Донбасса группа "партизан" избила двух боевиков и отобрала оружие

ПриватБанк обещает 50 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать ограбивших банкомат в Харькове

Немецкая прокуратура подала прошение об экстрадиции Пучдемона в Испанию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА