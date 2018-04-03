РФ активизировала проект "Бессарабия" – глава СБУ

Службе безопасности Украины известно об активизации спецслужбами РФ проекта "Бессарабия" и о попытке расшатать ситуацию в Одесской области и Молдове, отмечает глава СБУ Василий Грицак.

"В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу Бессарабии", - сказал В.Грицак журналистам во вторник в Одессе.

Глава СБУ напомнил, что в 2015 году после двух "зачисток" СБУ проект "Бессарабия" был провален.

"Потом, насколько нам известно, в Москве были разборки между двумя кланами, которые руководители этим вопросом. И сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно. одновременно с вопросом Бессарабии, вопросом Молдовы в контексте Бессарабии, будут пытаться расшатать ситуацию в Одесском регионе и Молдове. У нас есть такие данные", - сообщил В.Грицак.