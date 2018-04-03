События

17:29 03.04.2018

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что раскрыт теракт, совершенный в октябре 2017 года, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и совершении этого террористического акта. …Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт", - сказал глава СБУ журналистам во вторник в Одессе.

Он уточнил, что задержан один человек, еще двое находятся "на другой территории, мы понимаем, где они".

По данным В.Грицака, в ходе проведенных обысков изъяты несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность этого человека к совершению данного преступления.

"Не хочу раскрывать детали", - сказал он, проанонсировав проведение в ближайшее время брифинга, посвященного данному преступлению.

Как сообщалось, вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко И.Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник И.Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль.

Взрыв квалифицирован как теракт. Следствие находится под контролем СБУ.

В конце февраля 2018 года И.Мосийчук сообщил, что несколько подозреваемых в совершении теракта находятся в Чечне, исполнители преступления установлены.

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