События

16:56 03.04.2018

СБУ задержала двух исполнителей подрыва польского мемориала орлят во Львове и поджога польского туристического автобуса

СБУ задержала двух исполнителей подрыва польского мемориала орлят во Львове и поджога польского туристического автобуса

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили почти 100 попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине в интересах России.

"Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области", - сообщил глава СБУ Василий Грицак во время рабочей поездки в Одесскую область, информирует пресс-центр Службы безопасности во вторник.

Он также напомнил, что с начала 2018 года СБУ предупредила ряд терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей.

По словам В.Грицака, кремлевские кураторы также делают ставку на инспирирование межэтнических конфликтов и дестабилизацию ситуации в отдельных областях страны.

"Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины", - отметил В.Грицак.

Он проинформировал, что на днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлята на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента (экс-президента Украины Виктора Януковича - ИФ) под кураторством российских спецслужб", - сообщил глава СБУ.

Как сообщалось, вечером 13 марта во Львове на территорию Лычаковского кладбища неизвестный бросил предмет, который взорвался. Взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Надгробия не были повреждены, люди не пострадали.

Сведения по данному факту были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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