Генпрокурор по просьбе Холодницкого сменил подследственность его дела

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко изменил подследственность дела руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Ю.Луценко Лариса Сарган.

"Для объективности непредвзятости расследования генпрокурор изменил подследственность", - сообщила Л.Сарган агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она отметила, что процессуальное руководство в расследовании дела будет осуществлять генеральная инспекция Генпрокуратуры, а расследованием дела занимается департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Отвечая на вопрос о том, когда состоится следующий допрос Н.Холодницкого, Л.Сарган сказала: "Процессуальные действия будет проводиться уже после того, как эксперт подтвердит идентичность голосов на пленках".

По ее словам, поскольку Н.Холодницкий не предоставил образец своего голоса, он будет взят на экспертизу из публичных выступлений. "А уже после экспертизы будут проведены дальнейшие следственные действия", - добавила Л.Сарган.

Ранее в этот день Н.Холодницкий после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры отметил, что будет настаивать на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, и призвал к объективности расследования.

"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал руководитель САП,

Он подчеркнул, что пока не решен вопрос подследственности, он не буду принимать участие в следственных действиях.

Ранее Н.Холодницкий сообщил, что основанием для проведения негласных следственных действий в отношении его стала ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Две статьи инкриминируются: принуждение свидетеля давать показания - "интересная" трактовка... и разглашение данных досудебного следствия, только интересно, как прокурор, процессуальный руководитель может это сделать, когда он является тем, кто и создает эти данные, и хранит", - также сообщил руководитель САП.