В центре Киева митингуют националисты

В центре Киева во вторник утром проходит марш националистических сил "За украинское будущее без олигархов".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле стадиона имени Лобановского собралось около 2,5 тысяч активистов ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора". Собравшиеся держат в руках партийные и государственные флаги Украины. Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета министров, Верховной Раде и Администрации президента.

Правительственный квартал во вторник утром находится под усиленной охраной правоохранителей. На улице Грушевского также присутствуют сотрудники пиротехнической службы со служебными собаками. Движение по Грушевского перекрыто, на улицах Институтской и Грушевского установлены агитационные палатки "Национального корпуса" и ВО "Свободы".

По состоянию на 10:30 движение колонны еще не началось.