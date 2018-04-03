События

10:43 03.04.2018

В центре Киева митингуют националисты

В центре Киева митингуют националисты

В центре Киева во вторник утром проходит марш националистических сил "За украинское будущее без олигархов".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле стадиона имени Лобановского собралось около 2,5 тысяч активистов ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора". Собравшиеся держат в руках партийные и государственные флаги Украины. Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета министров, Верховной Раде и Администрации президента.

Правительственный квартал во вторник утром находится под усиленной охраной правоохранителей. На улице Грушевского также присутствуют сотрудники пиротехнической службы со служебными собаками. Движение по Грушевского перекрыто, на улицах Институтской и Грушевского установлены агитационные палатки "Национального корпуса" и ВО "Свободы".

По состоянию на 10:30 движение колонны еще не началось.

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