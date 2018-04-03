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01:23 03.04.2018

В Украине новая вспышка кори: на Закарпатье зафиксировано 94 случая заболевания

В Украине новая вспышка кори: на Закарпатье зафиксировано 94 случая заболевания

На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

"На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случаев кори, что на 20% меньше чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, против кори не имеют прививок 83 % больных.

"С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. Нас.), В т.ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области", – подчеркнули в ведомстве.

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Интерфакс-Украина
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