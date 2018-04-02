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22:30 02.04.2018

В результате авиаудара ВВС Афганистана ликвидированы шесть ключевых фигур "Талибана"

Шесть ключевых фигур радикального движения "Талибан" вместе с 17 боевиками из элитного подразделения талибов "китъаи сурх" ("красная часть") уничтожены в ходе авиаудара ВВС Афганистана на территории приграничного с Таджикистаном уезда Дашт-и-Арчи северо-восточной провинции Кундуз, сообщил в понедельник штаб 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

"Авианалет был совершен в 11 часов 20 минут по местному времени (10.50 мск) в Боджвури уезда Дашт-и-Арчи по месту скопления экстремистов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что среди убитых боевиков член Кветской Шуры Мавлави Барьяни, руководитель военной комиссии талибов в Кундузе Кари Хамидулла, член военной комиссии талибов в Кундузе Мавлави Шахидулла, инструктор "красной части" талибов Мавлави Мумтоз, один из полевых командиров Кари Имад, командир талибов в провинции Баглан Абдулмалик, известный как "Мухлис" и еще 17 боевиков из подразделения талибов "китъаи сурх".

Ранее в понедельник телеканал Tolo News сообщил, что в результате авиуадара афганских ВВС на территории приграничного с Таджикистаном уезда Дашти-Арчи было ликвидировано 25 боевиков.

Удар был нанесен в 11 часов по местному времени (9:30 по Москве) по медресе, где находились боевики в местечке Дафдони. Среди убитых экстремистов - член Кветской Шуры (руководящий Совет талибов в городе Квета - Пакистан) Мулла Барьяни, сообщил телеканал.

Отмечается, что в момент авиаудара в медресе находилось более 200 человек, которые принимали участие в конкурсе чтецов Корана, многие из них пострадали.

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