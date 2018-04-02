События

22:27 02.04.2018

В МЧС Армении уточнили число пострадавших при взрыве в Ереване

По уточненным данным, восемь человек пострадали в результате взрыва в ресторане "Бургер Кинг" на Северном проспекте в центре Еревана.

Как сообщает МЧС Армении, госпитализированы шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 15-летние граждане РФ Алена Агапова, Лиза Абрамова и Ярослав Любенко, 24-летние граждане Ирана Эрик Ашугян и Зейна Хусейни.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По данным МЧС Армении, на кухне ресторана "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон. Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя.

Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.

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Интерфакс-Украина
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