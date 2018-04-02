Обвиняемая в смертельном ДТП в центре Харькова не предъявила сразу документы

Обвиняемая по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева не предъявила документы патрульным сразу после аварии, утверждает инспектор патрульной полиции Евгений Шестов.

"На мой вопрос по поводу водительского удостоверения, на законное требование у гражданки Зайцевой не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации... Говорила сначала, что лежали у нее в сумке, потом выяснилось, что у нее сумки с собой нет, она показывала мне на телефоне фотографии. Сказали, что подвезут", - рассказал Е.Шестов в сходе судебного заседания в понедельник, давая показания в качестве свидетеля.

По его словам, Е.Зайцева на тот момент не могла объяснить обстоятельства ДТП, она находилась в шоковом состоянии.

Адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, поинтересовался, почему патрульные не составили в отношении Е.Зайцевой протокол по факту отсутствия документов. Е.Шестов объяснил, что сначала патрульные вызывали медиков и ограждали место аварии, а затем руководство направило его экипаж на доработку оформления другого ДТП, произошедшего неподалеку.

Прокурор Валерий Бухан, отвечая на вопросы журналистов после заседания суда, сообщил, что если в суде будет установлено, что у Е.Зайцевой на момент ДТП не было при себе прав и свидетельства о регистрации, в обвинительный акт будут внесены изменения.

"Если это будет установлено непосредственно в судебном заседании, мы как сторона обвинения имеем право составить измененный обвинительный акт, где мы укажем обстоятельства о том, что (Е.Зайцева - ИФ) управляла транспортным средством без водительского удостоверения... По закону это не считается обстоятельством, которое может отягощать наказание. Но мы это можем указать и обязаны указать, конечно, это повлияет на наказание, однозначно поскольку тоже нарушение правил дорожного движения", - сказал В.Бухан.

В свою очередь адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь утверждает, что документы у ее подзащитной были.

"Они были. Просто они не сразу обнаружили... Наверное, в машине нашли. Остальные свидетели поясняют, что она предъявила. Для меня был сюрпризом эти нюансы и подробности. Они на месте были, эти документы, сто процентов", - сказала Ю.Козырь.

В заседании суда объявлен перерыв до 4 апреля.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

7 февраля 2018 года в ходе подготовительного заседания Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 7 апреля.