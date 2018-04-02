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13:39 02.04.2018

В Раде надеются рассмотреть постановление по "Северному потоку-2" в четверг

В Раде надеются рассмотреть постановление по "Северному потоку-2" в четверг

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде и председатель парламента Андрей Парубий надеются, что на текущей неделе народные депутаты рассмотрят проект постановления относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы искреннее надеемся, что на этой пленарной неделе парламент, в конце концов, проголосует это постановление. Мы должны донести всему миру, что доминирование Газпрома на рынке опасно. Руководство России никогда не сдерживало свое слово", - сказал глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Он выразил убеждение, что комитет в среду рассмотрит соответствующий проект постановления и в четверг будет возможность вынести его на голосование в сессионном зале.

В то же время спикер парламента А.Парубий выразил надежду, что решение комитета о заявлении Верховной Рады относительно строительства газопровода "Северный поток-2" будет готово к четвергу. "И о "Северном потоке-2" – я очень надеюсь, что в четверг будет готово решение, и мы сможем его внести в зал и проголосовать", - сказал спикер.

В марте президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС. Позже он заявлял, что проект "Северный поток-2" нуждается в проверке с экономической, политической и моральной точек зрения.

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